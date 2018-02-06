Как отмечается, режим ЧП введён на 15 дней в связи с политическим кризисом.
Дата: 2018/02/06 0:15
Раздел: Мир
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