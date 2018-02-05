«Включение в арсенал вооруженных сил Армении противотанковых ракетных комплексов «Корнет Е» российского производства никак не может повлиять на военный баланс в регионе».

Как сообщает АПА, об этом сказал военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя распространенную армянскими СМИ информацию о закупке противотанковых ракетных комплексов «Корнет Е».

По его словам, эта информация не является новой.

«Периодически представляя подобную информацию как новую, армянская сторона пытается скрыть и каким-то образом оправдать незаконную деятельность погрязшего в коррупции военного руководства страны.

Военный кредит в размере 200 млн долларов, полученный у России еще летом 2015 года, до сегодняшнего дня не полностью предоставлен Армении. Получением такого рода военных кредитов, армянское руководство еще больше обрекает и без того находящуюся в плачевном состоянии страну на финансовый кризис, и в результате, промышленные предприятия страны вынуждены оставаться в зависимом от России положении.

Интересным моментом является и то, что сразу после публикаций в прессе информаций о покупке азербайджанской стороной нового оружия, армянская пресса выступает с неуместными сообщениям похожего характера.

Если произведенные в 80-90-х годах прошлого века ПТРК «Корнет» поступают на вооружение армянской армии сейчас, то это вид оружия находился на вооружении ВС Азербайджана еще 10 лет назад. На учениях нашей армии эти ПТРК были использованы неоднократно. Хочу сказать, что у ВС Азербайджана есть даже новые модификации оружия этого поколения. Находящиеся в нашем арсенале оружия превосходят их с качественной и количественной точек зрения. В этой связи армянские комплексы «Корнет Е» никак не способны повлиять на баланс сил в регионе.

Сегодня под руководством президента Ильхама Алиева на вооружение нашей армии выделяются финансовые средства в крупном размере. У разных государств с большим опытом в сфере военной промышленности закупаются высокоточные боеприпасы разрушающей силы, военная техника и боевые средства. Именно этот фактор держит врага в страхе. Вражеская сторона очень хорошо понимает, что рано ил поздно они будут вынуждены покинуть наши земли. Насколько быстро это произойдет, настолько приемлемым это будет для армянского государства и его населения», — отметил Ш. Рамалданов.