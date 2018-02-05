Делегация Азербайджана, возглавляемая министром экономики Шахином Мустафаевым, находится с визитом в Китае.

Как сообщили АПА в Минэкономики, в рамках визита в Пекине состоялось официальное открытие офиса Торгового представительства Азербайджана.

Кроме того, в рамках визита Шахин Мустафаев провел встречу с министром транспорта Китая Ли Сиопаном. На встрече министр экономики Азербайджана заявил, что Азербайджан заинтересован в поддержке Транскаспийского транспортного маршрута как составной части инициативы торгово-транспортного коридора «Пояс и путь». По его словам, Азербайджан и Китай могли бы наладить сотрудничество в строительстве и управлению контейнерным терминалом в Международном бакинском морском торговом порту, привлечь китайские компании в свободно-экономическую зону Аляте. Ш.Мустафаев также сообщил, что в Азербайджане действуют 6 современных международных аэропортов, страна обладает большим флотом на Каспии, отметил экономические, географические и временные преимущества Транскаспийского транспортного маршрута. В свою очередь, Л.Сиопан отметил, что Китай придает большое значение отношениям с Азербайджаном и выразил мнение о возможном расширении сотрудничества в различных сферах экономики, в частности, в транспортной сфере.

В этот же день Ш.Мустафаев встретился с замминистром коммерции Китая Фу Джийином. Министр сообщил, что в 2017 году товарооборот между нашими странами увеличился на 43%, за последние два года проведено 8 бизнес-форумов, организовано несколько экспортных миссий в Китай. Результатом всех этих мероприятий стали соглашения о поставках азербайджанской винной продукции в Китай. Было отмечено, что азербайджанские компании планируют участие в ряде выставок в Китае, среди которых «Sial China 2018», «Китай-Евразия» и «China Internatıonal Import Expo». Ш.Мустафаев добавил, что имеется хороший потенциал по экспорту сельскохозяйственной и промышленной продукции из Азербайджана в Китай.