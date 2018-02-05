В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 6 февраля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга, сообщает МО АР.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель Анжей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огнен Йович и Мартин Шустер.