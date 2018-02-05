Проводимые до сих пор в Азербайджане реформы регулируются очень серьезной социальной политикой.

Об этом в пятницу сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая группу делегаций международных профсоюзов и профсоюзов зарубежных стран, участвующих в V съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Поприветствовав гостей страны и выразив им признательность за участие в съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это показывает тесную взаимную деятельность, солидарность международных профсоюзов и профсоюзов зарубежных стран с азербайджанскими профсоюзами: «Съезд — это всегда результат определенной работы, возможность обменяться мнениями о проведенной и предстоящей работе».

Сказав, что предстоящие в этой сфере задачи одинаковы для всех, глава государства выразил уверенность в том, что вопросы, которые будут обсуждаться на съезде, и принятые решения внесут свой вклад в успешное развитие нашей страны.

«В каждом обществе, естественно, в том числе и в Азербайджане, растет роль профсоюзов. Мы стараемся создать для граждан социально защищенные условия труда. Это проявляется в условиях труда и в заработной плате, которая за 15 лет увеличилась более чем в пять раз. Безусловно, что в центре внимания и вопросы, требующие постоянного контроля и решения. Это в первую очередь связано с занятостью», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что за последние годы уровень безработицы в Азербайджане в значительной степени снизился, составляет всего пять процентов, и оценил это как большой успех.

«Примерно за последние 15 лет численность населения выросла на 1,5 миллиона человек, создано 1,4 миллиона постоянных рабочих мест. Поэтому такая положительная демографическая динамика, конечно же, заставляет нас активно работать по созданию новых рабочих мест для того, чтобы безработица всегда была на низком уровне», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что создание такого количества рабочих мест — один из самых больших успехов, достигнутых государством: «Сейчас, учитывая научно-технический прогресс, автоматизацию, развитие новых технологий, стоит задача по переквалификации. Сегодня мы работаем над этим. Также думаю, что было бы полезно обменяться мнениями по вопросу, связанному с нелегальной занятостью. В Азербайджане предпринимаются и административные меры, и меры системного характера для учета всех, кто занят работой. Естественно, что параллельно этому в центре внимания и точный контроль размера оплаты труда и отчетность».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что только силой профсоюзов это решить невозможно: «Здесь должны совместно работать и контролирующие, и фискальные, и налоговые органы, и органы труда и социальной защиты».

Глава государства выразил уверенность в полезности обмена мнениями, который будет проведен на съезде, и пожелал успехов в работе съезда.

«Наша цель — улучшить жизнь граждан, стараться, чтобы государство было еще сильней и успешней. Поэтому все наши реформы, проводимые в экономической сфере, которые были осуществлены до сих пор, регулируются очень серьезной социальной политикой», — сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, эти реформы тогда бывают эффективными, когда их поддерживает общественность: «Поэтому создание рабочих мест, достойных условий работы для работающих всегда стоит в повестке нашей политики».

Глава государства отметил, что с учетом очень положительной демографической динамики проводится эффективная работа по созданию новых рабочих мест.

«За последние 15 лет численность населения в Азербайджане выросла на 1,5 миллиона человек, и эта тенденция роста все еще продолжается. Это, в свою очередь, показатель развивающейся экономики. За последние 15 лет наша экономика, общий валовый продукт вырос в 3,2 раза. По последней оценке Давосского Всемирного экономического форума сегодня Азербайджан занимает 35-е место в мире по конкурентоспособности, а среди развивающихся стран — там до 80 развивающихся стран – на третьем месте. Это демонстрирует потенциал нашей страны. Мы не можем довольствоваться достигнутыми успехами. Потому что ситуация в мире меняется. Нестабильность, войны, конфликты, беженцы, миграция — все это большая беда для людей и всего человечества. Азербайджан столкнулся с этой проблемой более 20 лет назад, когда подвергся оккупации и этнической чистке со стороны Армении. В результате этой оккупации более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Уровень бедности, безработицы среди людей этой категории был очень высок. Нам удалось заметно снизить его. Мы обеспечили их достойной работой, жильем. 265 тысяч человек были обеспечены квартирами за государственный счет. Этот процесс продолжается и сейчас», — сказал Президент Ильхам Алиев.