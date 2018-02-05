Известный политолог Расим Мусабеков так прокомментировал в соцсети «Фейсбук» объявление внеочередных выборов президента страны:

В связи с объявленными на 11 апреля внеочередными президентскими выборами срок их проведения перенесен вперед на полгода. Конституция наделяет президента полномочиями на такое решение. В этом смысле юридически вопросов не возникает. Однако помимо правовой стороны вопроса есть еще и вопрос политической целесообразности.

Полагаю, что в очень короткие сроки Президентская Администрация выступит с соответствующими разъяснениями.

Пока же на уровне версий уже звучали некоторые предположения, связанные с предстоящим в конце мая празднованием 100-летия АДР которые желательно провести уже избранному на новый срок президенту. Одни из моих коллег-депутатов обосновал целесообразность такого переноса для того, чтобы не совпали парламентские и президентские выборы 2025 года.

Но причина может быть и в том, что в апреле 2018 года произойдет переформатирование высшей власти в Армении в результате чего высшим должностным лицом станет не президент, а глава правительства, формируемого парламентским большинством. Чтобы процесс урегулирования карабахского конфликта не затягивался под предлогом предстоящих в октябре президентских выборов в Азербайджане, их также решили передвинуть на апрель. Возможно, предстоят сложные, прорывные компромиссы и их лучше осуществить уже после президентских выборов. Если отложить принятие важных решений по карабахскому урегулированию на конец года, то переговорный темп может упасть и процесс мирного урегулирования снова не будет доведен до результата. Так это или нет, покажет официальное разъяснение Президентской Администрации. Поэтому пока можно ограничиться данным коротким комментарием.