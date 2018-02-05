В Институте географии НАНА под председательством академика Рамиза Мамедова проведен научный семинар.

Как сообщает АПА, на совещании было рассказано о деловых поездках сотрудников Института Эльхана Мамедбекова и Мирнуха Исмаилова к грязевому вулкану Гушчу, расположенного на территории Шемахинского района.

Было отмечено, что грязевой вулкан находится в 20 км. южнее города Шамахы на Лянгябизском предгорье в 150-200 м. северо-восточнее одноименного села.

Также было отмечено, что за последние 100 лет грязевой вулкан сильно извергался несколько раз: «Известная нам дата первого извержения грязевого вулкана – 1913 год, последний раз – 16 января этого года. Последнее извержение было зарегистрировано в 01:00, наблюдались сильные подземные толчки, в кратере произошло воспламенение газа. Во время исследования было установлено, что длина лавы составил 150-200 м., ширина – 30-35 см. При полевом исследовании стало известно, что в результате неоднократного извержение вулкана в течение 100 лет верхний слой почвы покрылся застывшей лавы.

В результате этого вокруг грязевого вулкана сформировались ландшафты с абсолютно другой растительностью. Распространившиеся на окружающие территории химические элементы серьезно повлияли на плодородность почвы. Вблизи границы вулканической лавы наблюдается низкая плодородность сельскохозяйственных культур, как на посевных площадях, так и на дворовых участках. Микроэлементы и тяжелые металлы, образовавшиеся в результате извержения, поступают в организм домашних животных, и как следствие, в организм людей. Превышение экологической нормы этих элементов может привести к тяжелым заболеваниям».

Согласно наблюдениям и исследованиям, попадание в растения и в воду большого количества бора, молибдена и стронция приводит к различным эндемическим заболеваниям у животных: «Сейсмические процессы играют важную роль в извержении грязевых вулканов. Исследуемый грязевой вулкан находится в сейсмически активной зоне, поэтому есть вероятность наиболее сильного извержения этого вулкана в будущем. Принимая во внимание вышеуказанное, на встрече с общественностью села Гушчу, до сведения населения была доведена информация об угрозах и рисках в результате возможного извержения грязевого вулкана».