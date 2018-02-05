На Первом канале 4 февраля состоялась премьера нового шоу – «Звезды под гипнозом». Его ведущими стали Максим Галкин и азербайджанский гипнолог, менталист Иса Багиров, известный по телевизионному проекту «Черное и белое». В эксклюзивном интервью «Москва-Баку» он рассказал, как готовил звезд отечественного шоу-бизнеса к гипнозу, открыл некоторые тайны проекта, а также рассказал об отношении к России и Азербайджану. Минвал приводит интервью без сокращений.

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— Иса, Вы – бакинец, но давно живете в Москве. Вам с детства прививали любовь к двум культурам?

— Я родился в Баку в русскоязычной семье, поэтому русский язык неотъемлемая часть меня, как и азербайджанский, конечно. В Москве часто бывал наездами, но в 2000 году получил российское гражданство, а с 2013 постоянно живу в столице России.

С Баку у меня связаны самые счастливые моменты детства и юности. Азербайджан – место, где сталкивается много культур, а быть бакинцем для меня – значит пронести любовь к городу через всю жизнь. Я люблю Россию, Азербайджан и Израиль. В Израиле много работал. Азербайджан у меня ассоциируется с детством, Россия с духовным подъемом в профессии, Израиль с благодарностями людей и очень красивым морем.

— Вы родились в необычной семье. (мама Исы – Галина Багирова — ясновидящая и экстрасенс — прим.ред.) Когда в вас проявились способности гипнолога?

— Интерес ко всему необычному проявлялся с самого девства, я хорошо себя помню примерно с года. Даже сейчас я могу бродить по своим воспоминаниям и подмечать многие детали. Конечно, мама очень повлияла на мое становление. Но самое главное для меня – самообразование. В любом деле важно изучать то, к чему стремишься. Сейчас меня увлекает гипноз.

— Давайте поговорим еще немного об Азербайджане.

— Я закончил Бакинский славянский университет по специальности юрист-международник. После окончания университета длительное время работал в банке в кредитном департаменте. А гипноз всегда был моим хобби. Я никогда не думал, что это перерастет в какую-то деятельность. У меня и сейчас есть несколько бизнес-проектов.

— А как в вашей жизни появилось телевидение?

— Специально не отслеживал ТВ-кастинги, не стремился попасть «в телевизор». Все началось с того, что выкладывал в Сеть видео своих экспериментов. Хотел оценить свою работу со стороны, узнать слабые стороны, исправить ошибки, понять, что нужно развивать и усиливать. Поэтому сначала экспериментировал с добровольцами, которые хотели избавиться от психоэмоциональных проблем. Позже меня пригласили на ТВ, чтобы я применил свои знания в экстремальных условиях: к примеру, загипнотизировал малознакомых людей на улице. После этого все закрутилось на телевидении – я просто занимался любимым делом. Еще раз повторю, что практика очень важна. Я никогда не говорю про свой особый дар, я продолжаю учиться, всегда очень жаден до новых знаний.

— В работе Вы используете какую-то определенную технику?

— Я не позиционирую себя экстрасенсом или магом, я — гипнолог, менталист, парапсихолог. Моя методика называется ментальная коррекция, я могу поменять негативную программу человека на позитивную. В 8 случаях из 10 второго сеанса не требуется. Иногда практикую гипноз, но это случается очень редко. Люди меня просят о разном, но против воли человека я использовать гипноз не буду, это неприемлемо.

— На Первом канале стартовало шоу «Звезды под гипнозом», расскажите о тонкостях подготовки к проекту.

— Это французский проект, который пришел в Россию. Он строится исключительно на гипнозе. Подготовку к нему я начал в апреле 2017 года, это была каждодневная работа, ведь в шоу под гипнозом окажутся 64 звезды. Поэтому каждый день я работал в телецентре Останкино, общался с актерами, певцами и телеведущими, гипнотизировал их, открывал какие-то стороны характера, творческие проявления людей под гипнозом. Мной была проделана очень большая работа.

— Как вы относитесь к критике проекта?

— Сложно трезво и адекватно оценить то, чего человек не знает, с чем вообще не знаком. Медицинский гипноз используется во всех странах, гипнотерапевты работают помногу лет, пишут книги и издают их – это научная работа. В России у людей сложились определенные клише и стереотипы, касающиеся гипноза. Поэтому я отношусь к критике спокойно.

— Кто-то из звезд отказался от участия?

— Все, кто принял участие в нашем проекте настолько довольны, что хотят прийти на второй сезон, если он будет. (Смеется.) На первых этапах были отказы и это нормально. Я думаю, что после шоу у многих людей поменяется мнение о гипнозе.