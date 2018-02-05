Вагит Алекперов, совладелец и президент нефтяной компании «Лукойл», сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что собирается построить в Буденновске (Ставропольский край) газохимическое производство за 120 млрд руб. Это следует из стенограммы открытой части встречи с президентом, которую публикует интернет-сайт kremlin.ru

По словам Алекперова, у производства «будет два направления – это химикаты; вторая очередь – полиэтилен, полипропилен». На предприятии будут работать 600 человек, а строить его будут 3000 рабочих, заверил он Путина.

«Инвестиционное решение принято, сейчас ведется подготовка. Правительство сделало поручение. Я вам докладываю, потому что мы сейчас работаем на уровне правительства. Надеюсь, что все вопросы будут решены. Местные власти поддерживают», — отметил президент «Лукойла».

Строительство завода необходимо для переработки газа с месторождений Северного Каспия.

«Мы ежегодно вводим новые морские платформы в акватории Каспия. В этом году построена и начала бурить новая платформа. Уже вторая очередь на месторождении Филановского. В этом году, в 2018 г., ещё будет новая платформа и в 2019 г., то есть мы продолжаем освоение Каспия достаточно хорошим темпом», — отметил Алекперов.

«Лукойл» планировал до 2020 г. построить на базе «Ставролена» газохимический комплекс по переработке газа месторождений Северного Каспия.

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