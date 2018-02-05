В селе Хирмандали Биласуварского района Азербайджана 22-летний Эмин Сулейманов обращает на себя внимание способностью зубами тащить… автомобиль.

По информации APATV, Эмин с 16 лет стал заниматься тяжелой атлетикой, а спустя некоторое время начал тягать зубами автомобили. Теперь он упражняется в этом необычном занятии 6-7 часов в день: «Со временем думаю начать занятия с тяжелыми грузовиками. Хочу вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса». Но это далеко не предел мечтаний молодого азербайджанца: он хочет побить мировой рекорд дистанции по толканию самолета.