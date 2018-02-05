Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Китай угрозой для американцев, а в обновленной ядерной доктрине Соединенных Штатов признается угроза превентивного ядерного удара со стороны РФ. О том, насколько серьезна угроза большой войны с участием США и России, и какие три главных очага напряженности в мире сейчас наиболее опасны, «Апострофу» рассказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

В случае с Китаем больших новостей в этом нет. Еще при Бараке Обаме американские военные ориентировались на Китай и вообще на Азию. А вот появление России в этом списке — новость, поскольку до самого последнего времени, наверное, даже до 2016 года, Россию как противника и угрозу (во всяком случае, серьезную) не рассматривали. Ну а сейчас Россию рассматривают как угрозу и, наверное, основную, потому что российский потенциал, как минимум стратегический ядерный потенциал, значительно больше китайского. Так что да, Россию вовсю рассматривают как угрозу. И это можно назвать «холодной войной №2».

Во многом США будут действовать, как и раньше. Происходит перемена в военной подготовке, стратегии. Начиная с конца холодной войны, с 1991 года, США вели в основном регионально-локальные войны. На тот момент вооруженные силы США были построены для противостояния СССР и большой танковой войны в Европе. Соответственно, были не очень пригодны для войн низкой интенсивности. Нужны были изменения. Теперь США возвращаются к тому, что нужно строить серьезные вооруженные силы для столкновений не с партизанами, а с большой армией, где-то до 25 тысяч танков.

Началось и производство новых видов ядерного оружия, новых систем доставки, потому что США не занимались этим с 1991 года, а Обама и вовсе был сторонником полного ядерного разоружения, о чем и пытался договориться с Россией. Но, как говорится, не вышло. А Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что ядерное оружие нужно обновлять, увеличивать военные расходы. Сейчас сформировался межпартийный консенсус, что нужно делать не только это, но и иметь общую подготовку — не к конфликтам в заморских экзотических странах, а к тому, что может быть большая война в Европе, на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке.

Путин не раз публично хвастался, что «мы американцев опережаем в стратегических системах». И это правда, потому что в России создавали новые ракеты, а американцы оставались со старыми. «Триада» у них в последние 30 лет не обновлялась. Теперь будут обновлять тактическое ядерное оружие, то есть крылатые ракеты с ядерными, в том числе, боеголовками. Оно вернется на флот — раньше его оттуда убрал Обама.

И эти изменения связаны в первую очередь не с Китаем, а с Россией.

Наступила вторая холодная война, и есть три главных очага напряженности — в Европе, на Дальнем Востоке и на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке и в Европе боевые действия уже идут, хотя и низкой интенсивности: на Донбассе, в Сирии, Ираке и Йемене. На Дальнем Востоке боевых действий пока нет, но велика вероятность, что уже в этом году они могут начаться в связи с Северной Кореей. Есть достаточно высокая опасность эскалации во всех этих очагах. И есть некая вероятность того, что впоследствии такой эскалации эти очаги начнут сливаться в один очаг глобальной войны. Такая вероятность существует, хотя, наверно, не очень большая. Но нельзя сказать, что она равна нулю. Может, и обойдется. Конечно, от реализации этого сценария может сдержать страх ядерной войны. На это и надеемся.