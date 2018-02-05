«Наша партия, в отличие от других оппозиционный партий, не «партия-сезонщик», чтобы мы пожаловаться на проведение президентских выборов на 5 месяц раньше и сказать, мол, «Нам не хватает времени для подготовки»».

Об этом musavat.com заявил председатель партии Современный Мусават, претендующий на пост президента Хафиз Гаджиев. По его словам, его партия после поражения на предыдущих президентских выборах, в отличие от других партий, не сидела сложа руки и не ждала помощи из-за рубежа, а готовилась к выборам.

Как отмечает Хафиз Гаджиев, даже если выборы будут через месяц, он готов к ним:

«После предыдущих выборов мы стали исправлять свои недочеты и пробелы. На сегодняшний день мы, можно сказать, мы готовы к выборам. Даже если в апреле проведут парламентские выборы, мы и к ним готовы. Те партии, которые заявляют, что еще не готовы к выборам – это не нормальные партии, а «сезонщики». Не стоит жульничать. Политсовет нашей партии проведет в пятницу внеочередное заседание, и моя кандидатура в президенты будет официально выдвинута».

Х.Гаджиев отметил, что проведение внеочередных президентских выборов соответствует интересам Азербайджана:

«У нас есть карабахская проблема, необходимо сохранить стабильность и так далее. Мы должны опередить происходящие в регионе процессы. На выборах победит или Ильхам Алиев, или я. Надеюсь, господин президент поручит мне возглавить правительство».