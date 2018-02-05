МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла, въезд которому Анкара не предоставляла с марта 2017 года после ухудшения отношений между странами, сообщается на сайте правительства королевства.

По словам главы нидерландского МИД Халбы Зейлстры, за последнее время переговоры с Турцией «давали шанс» на нормализацию отношений, однако страны так и не смогли договориться.

«Правительство решило официально отозвать из Анкары посла Нидерландов, у которого не было доступа в Турцию с марта 2017 года», — говорится в сообщении.