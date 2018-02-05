После опубликования новости «Победить в жесткой информационной войне с Арменией» (http://minval.az/news/123760675), армяне в очередной раз (http://voskanapat.info/?p=29224&l=ru) обрушились на директора Института истории НАНА, академика Ягуба Махмудова.

Напомним, что в своем воззвании к молодежи страны историк призвал ее победить в жесткой информационной войне с Арменией. По словам ученого, молодежь в информационной войне должен дать отпор врагу, чтобы он понял ОДНУ ПРОСТУЮ ИСТИНУ: живет-то он на землях Азербайджана, с которых ему придется уйти. Академик напомнил слова экс-президента Гейдара Алиева: «Каждый представитель азербайджанской молодежи больше всего должен думать о сегодняшнем дне и будущем независимого Азербайджана».

Чем же недоволен на этот раз voskanapat.info – возможно, самый «неравнодушный» к академику Ягубу Махмудову из армянских сайтов? Вышеприведенное заявление ученого voskanapat.info расценил как «армянофобское». Странно, почему историк, а также каждый из нас должен любить армян?

Может потому, что накануне прибытия в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ, предложившие несколько идей, армянская сторона, почувствовав, что очередная активизация переговорного процесса может грозить давлением на Ереван, заранее начала подготовительную работу? В частности, президент Армении Серж Саргсян на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге открыто заявил, что Ереван будет защищать интересы «НКР», и даже подчеркнул, что возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана невозможно. А на днях президент Армении провел заседание Совета Безопасности страны, на котором речь шла о модернизации армянский армии. Может быть, мы должны любить и лелеять армян за высказывание руководителя армянских боевиков в Карабахе Аркадия Карапетяна о том, что Армения готова сделать так, чтобы «Азербайджан больше не существовал». То есть, грозятся стереть с лица земли нашу страну, но взамен мы должны оказывать врагу знаки внимания. Однако, мы не садомазохисты, садомазохисты не мы…

Кстати, напомним, что пару-тройку месяцев назад voskanapat.info попытался очернить Ягуба Махмудова. В тот раз армян задело описание беспрецедентного случая, произошедшего во время работы III Международной конференции на тему «Геноцид против тюрко-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии в 1914-1920 годы», прошедшей в Шамахе в апреле 2016 года. Тогда похороны шехида Назима Зекараева превратились в символ единства с азербайджанским народом, историки из многих стран, в том числе христиане по вероисповеданию, приняли участие в предании земле убитого армянами воина нашей армии, и выступили с речью. Вместе с академиком, в заполнении могилы шехида землей принял участие видный грузинский историк Гурам Мархулия, выступивший с речью о том, что он, представляя грузинский народ, выражает презрение к армянским агрессорам и готовность воевать плечом к плечу с воинами Азербайджана. Также выступили профессора: Игорь Турыцин из Москвы, Иоганн Рау из Германии и другие участники конференции. Ягуб Махмудов особо отметил выступление немца Рау, которое изобиловало примерами из истории геноцидов против Азербайджана – ученый связал их с апрельскими событиями на фронте. Немец выразил соболезнование семье шехида, поздравил народ Азербайджана с блестящей победой на фронте. Выступило большинство гостей из Турции, историки из Албании, стран Средней Азии. Академик Ягуб Махмудов в своей речи подчеркнул, что в 1918 году дагестанский имам Нажмудин Гоцинский со своими бойцами пришел на помощь народу Азербайджана, а его потомок Гаджи Мурат Доного, а также историки из Чечни, Ингушетии, Адыгеи своим участием в похоронах Назима Зекараева продемонстрировали единство с народом Азербайджана.

Ну что армяне могли написать в ответ на истину? Недолго думая, они оклеветали академика Ягуба Махмудова. В статье «Сказ о том, как академик-оглы шехида хоронил», перепостированный 10-15 армянскими сайтами, ведущий сотрудник voskanapat.info, публицист-блогер Пандухт Сюни писал, что история с героем Назимом Зекараевым выдуманная…

Но если эта писака удосужился бы дать поиск в Гугле, написав «şəhid Nazim Zəkərayev», то получил бы искомый ответ (https://www.google.az/search?q=%C5%9F%C9%99hid+Nazim+Z%C9%99k%C9%99rayev&rlz=1C1CHWL_ruAZ732AZ733&oq=%C5%9F%C9%99hid+Nazim+Z%C9%99k%C9%99rayev&aqs=chrome..69i57.1630j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

Этот «герой» армянского агитпропа, набрав в Ютубе «şəhid Nazim Zəkərayev», получил бы достаточное количество видеоответов https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9F%C9%99hid+Nazim+Z%C9%99k%C9%99rayev. В том числе ответ, выложенный братом Назима Намиком https://www.youtube.com/watch?v=PdUQblHRf0k. А на https://www.youtube.com/watch?v=xakMjU8GnzE Пандухт, да и те, кто распространил его опус, начиная с третьей минуты, могут лицезреть ту самую сцену погребения вечно живого мученика ислама Назима, которую описал наш аксакал Ягуб Махмудов, и где он в окружении иностранных историков…

Еще. Если Пандухт-джана словами «академик-оглу» делает намек на родословную академика, в частности на отца Ягуба муаллима Микаил киши, тогда напомним ему об этом герое. «Гара Микаил» – так в народе прозвали отца Ягуба Махмудова, в 1918-1920 гг. боролся с армянскими националистами, он был одним из руководителей отряда смельчаков родового селения Гейнюк. Армяне в шекинском селении Себетли с помощью Шаумяна создали свой штаб – укрепленный район для дальнейшей экспансии в отношении города Шеки. Нуру паша, командовавший Кавказской исламской армией османцев, дал поручение Гара Микаилу, когда тот поехал в Гянджу к нему вместе со своими соратниками, чтобы он вернулся в Шеки. Себетли был взят отрядом Гара Микаила, гяуры оттуда были изгнаны. Нуру паша устроил смотр смельчаков, поблагодарив их перед солдатами исламской армии: «вот так защищают Родину». Нуру паша потом спросил у «пятерки»: «Поможете ли нам?». Ответ шекинцев был утвердительным, и Гара Микаил со своим отрядом дошел до Баладжары. Годы спустя Гара Микаил стал одним из руководителей антисоветского шекинского восстания 1930 года…

Лятиф ШАМХАЛ