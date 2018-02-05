Находившийся на борту сбитого в Сирии Су-25 майор Роман Филипов подорвал себя гранатой после того, как оказался в окружении террористов возле населенного пункта Телль-Дебес. Его посмертно наградят званием Героя России, сообщает Минобороны России.

«При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня, ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что летчик смог катапультироваться и в результате попал на территорию, подконтрольную террористам населенного пункта Телль-Дебес.

«Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой», — говорится в сообщении Минобороны.

В Минобороны подтвердили появившуюся раннее информацию о том, что майора Филипова представят к государственной награде. Ему присвоят звание Героя России.

Ранее в Минобороны подтвердило гибель пилота российского штурмовика Су-25. Это произошло в субботу, 3 февраля. Самолет был подбит боевиками из зенитно-ракетного комплекса, сообщили в ведомстве.