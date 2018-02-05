Россия в понедельник разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», сообщил литовский министр обороны Раймундас Кароблис.

Как передает «Интерфакс», по его словам, ранее эти ОТРК доставлялись сюда для проведения учений, однако «на этот раз ситуация иная — это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры».

Литовская разведка сообщала, что размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области для Литвы потенциально опаснее из-за их использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе, а применять эти комплексы для уничтожения целей на территории Литвы нет необходимости, потому что для этого теоретически достаточно уже имеющихся военных мощностей.