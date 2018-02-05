Бывший глава республики сравнил задержания дагестанских чиновников с предложением Владимира Жириновского оцепить Северный Кавказ «колючей проволокой». Он раскритиковал аресты высокопоставленных чиновников в республике, назвав их «кампанейщиной».

Рамазан Абдулатипов заявил РБК, что «если есть конкретные обвинения по конкретным вопросам, надо разбираться, а не проводить кампанию и держать республику в нервно-психологическом напряжении».

Сегодня стало известно о задержании временно исполняющего обязанности главы правительства Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования Шахабаса Шахова. Дагестанских чиновников подозревают в хищении бюджетных средств.