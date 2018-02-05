В Азербайджане процесс выдвижения кандидатов на президентских выборах стартует 20 февраля.

Как сообщает Report, желающие стать кандидатами в президенты должны представить документы в ЦИК не ранее, чем за 50 дней (20 февраля) и не позднее, чем за 30 дней до 18.00 часов до выборов.

Срок для представления кандидатом, полномочным представителем политических партий, блока политических партий в Центральную Избирательную Комиссию избирательных документов для регистрации выдвинутых кандидатов завершится 12 марта.

Кандидатов в президенты могут выдвигать политические партии, блоки политических партий, обладающие избирательным правом граждане.