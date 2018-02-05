НАТО считает необходимым поддерживать тесный контакт со странами, проводящими наземные операции в Сирии, и информируется Турцией о ситуации в сирийском районе Африн.

Как передает ТАСС, об этом в понедельник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы участников проходящей в Осло конференции по вопросам безопасности, организованной Норвежским атлантическим комитетом.

«В своих беседах с Эрдоганом и другими [турецкими политиками] я отмечал, как важно странам, ведущим наземные операции в Сирии, поддерживать контакты друг с другом, чтобы представители одной коалиции не сражались друг против друга. Думаю, что все это понимают, и мы очень серьезно к этому походим, — отметил генсек альянса. — Турция ранее информировала НАТО об операции в Африне и будет информировать в дальнейшем. Мы попытаемся обеспечить максимально широкие контакты между странами, чьи наземные силы присутствуют в Сирии».

Столтенберг подчеркнул, что Турция является одним из важнейших государств — членов альянса, внесшим существенный вклад в борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).