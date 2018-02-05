Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Ново-Огарево главу «Лукойла» Вагита Алекперова.

«Публичной станет его [Путина] беседа с Вагитом Алекперовым, руководителем «Лукойла», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как передает ТАСС, он добавил, что «Лукойл» является одной из крупнейших компаний нефтяного сектора, она реализует много социальных проектов. «Поэтому президент традиционно обращает большое внимание на то, как эта компания развивается», — подчеркнул представитель Кремля.