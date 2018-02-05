Во время съемок фильма «Убить Билла» Ума Турман попала в аварию на кабриолете. После 15-летней борьбы с продюсерами ленты за право на кадры со столкновением актрисе удалось заполучить видеозапись, ее опубликовала газета The New York Times.

Как передает «Лента», по словам Турман, она долгое время отказывалась садиться за руль автомобиля: артистка опасалась, что тот был неисправен, и требовала, чтобы сцену сняли с каскадером. Однако режиссер фильма Квентин Тарантино заверил ее, что кабриолет в полном порядке и поездка по прямой дороге будет безопасной. Он потребовал от Турман разогнаться до 65 километров в час, чтобы ее волосы «развевались в правильном направлении».

«Но это оказался настоящий гроб на колесах. Сиденье не было правильно опущено. Дорога была песчаной и совсем не прямой», — отметила артистка. В итоге машину занесло и Турман врезалась в дерево. На записи видно, как после аварии к ней подходит Тарантино, проверяя ее состояние. Актриса попала в больницу с многочисленными ушибами.

Miramax долгое время отказывалась предоставить Турман видеозапись аварии. Турман получила ролик лишь после секс-скандала с продюсером Харви Вайнштейном, основателем продюсерской компании.