Замминистра транспорта, связи и высоких технологий Ильтимас Мамедов освобожден от занимаемой должности.

Как передает АПА со ссылкой на официальный сайт министерства, его имя исключено из списка заместителей министра.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 02 февраля 2018 года Али Абдуллаев назначен первым заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий. Кроме того, другим распоряжением президента Ильхама Алиева от 02 февраля 2018 года Эльмир Велизаде назначен заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий.