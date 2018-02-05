Сын, который, вступив в преступный сговор с 2-мя лицами, ударил ножом и сжег своего отца, дал шокирующие показания.

Как передает olke.az, 21-летний Эльмеддин Алиев во время первоначальных показаний прокурору после своего задержания заявил, что его отец был представителем сексуальных меньшинств. Так, вернувшись с воинской службы, Э.Алиев услышал во дворе неприятные вещи про своего отца. Сверстники сообщили ему, что его отец Ибрагим Алиев является гомосексуалистом, и что несколько человек вступало с ним половую связь. Не вынеся этого позора, Эльмеддин Алиев вступил в преступный сговор с Велиджаном Дадашевым и Наджмеддином Исмаиловым, и решил убить отца. На основе показаний Э.Алиева назначена медэкспертиза тела Ибрагима Алиева. После экспертизы будет ясно, являлся ли мужчина гомосексуалистом.

Напомним, 3 февраля распространилась информация о том, что в Баку отец убил ножом отца, после чего сжег его тело.

В результате оперативных мер, проведенных сотрудниками Главного управления полиции Баку и управления полиции Хазарского района, по горячим следам былы задержаны подозреваемые и переданы следствию.

Ночью 1 февраля в доме жителя поселка Пираллахы Азера Алиева на дачном участке поселка Зиря произошел пожар.

Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции и прокуратуры района обнаружили сгоревшее тело. Было установлено, что покойный Ибрагим Алиев являлся братом хозяина дома. Мужчина был убит острым орудием.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК АР (умышленное убийство).

Отметим, что убитый И.Алиев работал матросом на корабле.