Возросло число азербайджанских специалистов в Операционном комитете II Европейских игр «Минск 2019» (MEGOC).

Об этом Report сообщил консультант по операциям MEGOC Самир Мамедов.

По его словам, в прошлом месяце он покинул пост директора Деревни атлетов, который занимал с сентября 2017 года и получил новое назначение.

С.Мамедов сказал, что новый руководитель Деревни атлетов также будет из Азербайджана: «С 19-го февраля Деревню атлетов возглавит Андрей Половинкин. Он приедет из Баку. А я с января месяца приступил к исполнению функций консультанта по всем департаментам. На меня возлагается планирование всех работ и предоставление соответствующих поручений».

Он также добавил, что с 1 марта еще двое азербайджанских специалистов, назначенных его помощниками с 8 января, приступят к работе на новой должности.

Официальный представитель MEGOC подчеркнул, что в будущем число азербайджанских специалистов возрастет.