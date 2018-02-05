В Пакистане актрису театра застрелили трое боевиков после того, как она отказалась пойти с ними на частное мероприятие в Пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает новостное издание News18.

По словам полиции, в субботу, 3 февраля, вечером трое вооруженных боевиков ворвались в дом актрисы и открыли по ней огонь, когда она отказалась сопровождать их на частное мероприятие. После они сбежали с места преступления, но в полиции сообщают, что их личности уже были установлены.

Девушка была сильно ранены и ее даже успели доставить в больницу, где она, к сожалению, скончалась от полученных ранений.

Полиция открыла уголовное дело и начала расследование инцидента.