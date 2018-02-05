В cтолице Афганистана Кабуле предотвращена попытка атаки на посольство России. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В cтолице Афганистана Кабуле предотвращена попытка атаки на посольство России. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Дата: 2018/02/05 13:45
Раздел: Мир
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