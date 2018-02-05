6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, утром и ночью в некоторых местах слабый туман. Будет дуть северо-западный ветер, который к вечеру ослабеет.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем 7-9°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-65%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых северных и западных районах возможен снег. В некоторых местах будет туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 8-13°, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

С 5 февраля до второй половины дня 6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть сильный северо-западный ветер.