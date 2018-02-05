В Армении ограбили двух россиянок, находящихся в нетрезвом состоянии.

47-летняя жительница Еревана Наталья В. обратилась в отделение Муша Полиции города Гюмри с заявлением о том, что у одного из зданий квартала Ани у нее украли сумку. По ее словам, в сумке было 15 тысяч российских рублей, 20 тысяч армянских драмов, мобильные телефоны, банковский договор и иные вещи.

Как передают армянские СМИ, женщина сообщила и о том, что что она вместе с 49-летней подругой, гражданкой России Татяной Е., зарегистрированной в Гюмри, села в такси на улице Горького, напротив ночного клуба «Даймонд». Женщины попросили водителя отвезти их в квартал Ани города Гюмри. Согласно ее заявлению, в краже она подозревает водителя такси.

Согласно источнику, россиянок подвергли медицинской экспертизе. Выяснилось, что степень опьянения Натальи В. был 0,79 мг/л, а Татьяны Е. – 0,36 мг/л. Последняя работает на 102-ой российской базе в Армении.