«Этот год – год выборов. Не так уж и важно, когда они будут проведены – в апреле или октябре. Наоборот, проведение внеочередных выборов дает возможность всем силам, желающим принять участие в выборах, подготовить предвыборную платформу».

Об этом Qafqazinfo заявил депутат от ПЕА Айдын Мирзазаде. Он отметил, что в 2018 году в Азербайджане будет отмечен славный юбилей:

«Будет отмечено 100-летие Азербайджанской демократической республики. В связи с этим в течение года будут проведены многочисленные государственные мероприятия высокого уровня. Проведение юбилея придется на срок полномочий нового президента, а, значит, это создаст возможность празднования юбилея с новой программой, взглядами и планами по усилению Азербайджана».

Депутат Фазиль Мустафа отметил, что согласно изменениям в конституцию, сделанным после проведения референдума, у президента есть полномочия назначать внеочередные выборы:

«Наверное, будет дано объяснение, почему назначены внеочередные выборы. Как мы знаем, теперь срок президентства составляет 7 лет.

Ранее тоже было предложение изменить время проведения президентских выборов, чтобы парламентские выборы 2025 года не совпали с выборами президента. Возможно, сейчас были назначены внеочередные выборы с этой целью».