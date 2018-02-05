11 апреля текущего года в стране будут проведены внеочередные президентские выборы, об этом во время выступления на V съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана сказал помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что это ставит перед профсоюзами очередную задач.

«Я знаю, что на съездах Конфедерации профсоюзов Азербайджана традиционно на пост президента выдвигается кандидатура действующего президента Ильхама Алиева. Я призываю всех вас принять активное участие на внеочередных президентских выборах.

Вы всегда поддерживали Ильхама Алиева, и в этот раз вы скажете свое слово», — цитирует его АПА.