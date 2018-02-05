Силовики пришли с обысками к высокопоставленным чиновникам в Дагестане — врио премьер-министра Абдусамаду Гамидову, вице-премьеру Шамилю Исаеву и министру экономики республики Раюдину Юсуфову.

Как сообщает «Черновик», ссылаясь на источник в силовых структурах, врио председателя правительства Дагестана и двум его заместителям могут быть предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями.

Ранее стало известно, что в регион прибыли для проверок представители ФСБ, МВД, Следственного комитета и Генпрокуратуры РФ. Задержаны мэр и главный архитектор Махачкалы.