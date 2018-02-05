Иракский город Мосул, освобожденный от боевиков террористической группировки «Исламское государство», попал на видео. Его, как передает Lenta.ru, публикует телеканал Ruptly.

По словам очевидцев, повсюду обломки домов и останки людей. «Тут стоит невыносимый запах: на улицах и в домах находится большое количество трупов детей и женщин», — заявил один из продюсеров телеканала, оказавшийся в городе.

Представители местных властей рассказали, что сейчас останки начали отвозить в морги. Уже обнаружено около 500 тел, однако опознать их очень сложно.

В июле 2017 года иракские власти заявили о полной зачистке города от боевиков ИГ.

(Не рекомендуется к просмотру детям, беременным и лицам с неустойчивой психикой)