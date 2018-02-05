Министерство по налогам Азербайджана на следующей неделе планирует объявить новую налоговую политику страны.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

Как отмечается, с этой целью пройдет конференция, где также объявят о новых изменениях, которые будут внесены в налоговое администрирование.

В мероприятии примут участие предприниматели, депутаты, эксперты, представители государственных структур и общественных организаций и другие.

“На конференции планируется рассказать о будущих направлениях налоговой политики, поправках в налоговое администрирование, о новых принципах работы налоговых органов с предпринимателями, также будут обсуждены другие вопросы и выслушаны предложения депутатов и экспертов”, — говорится в сообщении.

В начале декабря прошлого года министром по налогам Азербайджана был назначен Микаил Джаббаров. Ранее источник в правительстве сообщил Trend, что новый министр планирует изменить налоговую политику и сделать ее более благоприятной для предпринимателей. Также говорилось о возможности введения определенных налоговых льгот.