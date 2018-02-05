Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 11 апреля 2018 года внеочередные президентские выборы в стране. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

И.Алиев в понедельник подписал соответствующее распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов.

Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом.

Исполнительный секретарь правящей партии «Йени Азербайджан» Али Ахмедов заявил накануне, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент Ильхам Алиев.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.