Мощнейший снегопад, который обрушился на Москву и область, превратил автомобильные поездки в приключение не для слабонервных. Под растущим слоем снега на дорогах прячется корка льда и не каждый полноприводный внедорожник справляется с заносами.

От транспортного коллапса спасает лишь то, что непогода пришлась на выходные, а также то, что не все смогли откопать свои машины.

В заторах стоят все: и автомобилисты, пассажиры автобусов и трамваев, тяжелые фуры. Московские власти просят автомобилистов отказаться от поездок не только в воскресенье, 4 февраля, но и в понедельник, 5 февраля.

Фото: Gazeta.ru и РИА Новости