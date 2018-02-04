В связи с неблагоприятными погодными условиями задерживается рейс Москва (аэропорт Внуково) – Баку, сообщили Trend в воскресенье в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Самолет должен был приземлиться в Баку в 23:30. «Самолет вылетел с задержкой и приземлится в бакинском аэропорту в 00:40», — отметили в аэропорту.

На 22:00 по местному времени в аэропортах Москвы задержаны более двухсот рейсов. В частности, 22 рейсов задержаны во Внуково, 51 — в Домодедово, а также 147 рейс — в Шереметьево.

Также в московских аэропортах отменены 17 рейсов – один во Внуково и 16 в Домодедово.