Как отмечается, Анастасиадис набирает 55,99%, его соперник от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас — 44, 01% голосов.
По данным Associated Press, Малас уже позвонил Анастасиадису и признал поражение.
Как отмечается, Анастасиадис набирает 55,99%, его соперник от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас — 44, 01% голосов.
По данным Associated Press, Малас уже позвонил Анастасиадису и признал поражение.
Дата: 2018/02/04 23:53
Раздел: Мир
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