С начала операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне нейтрализованы 965 террористов, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед отбытием в Ватикан.

По словам президента, в Африне есть потери и из числа военнослужащих ВС Турции. «Безусловно, в борьбе с терроризмом возможны потери. Однако не стоит забывать, что трусливые не знают побед», — подчеркнул Эрдоган, слова которого приводит «Анадолу».

Турецкий лидер привлек внимание к гибели танкового экипажа на северо-западе Сирии. По словам президента, Анкара расследует обстоятельства гибели пяти военнослужащих, выясняет то, оружием производства какой страны был сбит танк.

«Есть определенные наработки, предположения. Однако, необходимо дождаться точных результатов. Вне зависимости от того, какая страна передала террористам это оружие — вывод говорит сам за себя. Государство, вооружающее террористов, действует с ними заодно», — подчеркнул Эрдоган, пообещав, что информация о результатах расследования будет доведена до общественности.

В то же время, президент Турции вновь отверг вероятность любой формы диалога с Башаром Асадом. «Лицо, чьи действия привели к гибели миллиона человек, не может восприниматься в качестве политической фигуры», — подчеркнул президент.