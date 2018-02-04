4 февраля в Киеве прошел очередной «Марш за импичмент», организованный сторонниками лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили.

Как сообщает ГОРДОН, участники марша собрались на Европейской площади в Киеве. Организаторы акции зачитали резолюцию митинга с требованием отставки главы государства до 18 февраля. Саакашвили пообещал обнародовать список кандидатов на высшие должности в украинской власти и адреса народных депутатов, которые должны проголосовать за отставку президента Украины Петра Порошенко.

После этого акция в Киеве завершилась, а ее участники объявили, что отправляются с автопробегом к дому президента Украины. В полиции сообщили, что митинг прошел без нарушений.