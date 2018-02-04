Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью итальянскому изданию La Stampa прокомментировал соглашение по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С400. Как сообщает Report, по словам Эрдогана, российская сторона пошла навстречу Анкаре как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий.

«Атаки с территории Сирии вызвали необходимость укрепления и модернизации оборонного потенциала Турции, в особенности, в сфере ПВО. Мы провели переговоры с рядом государств и наряду с ценой обсуждали вопрос передачи технологий. Россия ответила на наши ожидания», — приводит слова турецкого лидер агентство «Анадолу».

При этом президент подчеркнул, что увязывать как-либо контракт по С400 с НАТО неуместно. Эрдоган напомнил, что на сегодняшний день на вооружении другого государства-члена НАТО — Греции стоят комплексы С300.

Турция планирует в будущем производить собственные комплексы ПВО и не закупать их из-за рубежа, сказал турецкий лидер.