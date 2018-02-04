В марте текущего года с участием президентов Азербайджана и Ирана состоится церемония закладки железной дороги Астара-Решт и открытие железнодорожного участка Астара (Азербайджан)-Астара (Иран).

Как передает АПА, об этом сообщил директор департамента международных связей Управления железных дорог Ирана Аббас Назари.

По его словам, транспортные проекты «Север-Юг» и «Черное море – Персидский залив» имеют важное значение. Он также отметил, что посредством объединения железных дорог Азербайджана, Ирана и России станет возможной перевозка 2 млн. тонн, а в будущем – 5 млн.

А.Назари также отметил, что азербайджанская сторона выделила на строительство терминала в Астаре 60 млн. долларов, а на прокладку железнодорожной линии Астара-Решт – 500 млн. долларов.