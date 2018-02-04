Первая леди США Меланья Трамп отказалась фотографироваться со своим супругом Дональдом Трампом во время их визита во Флориду. По плану, супруги, сойдя с трапа в аэропорту Палм-Бич, должны были ненадолго задержаться для протокольных фото. Однако Меланья проигнорировала протянутую супругом руку и с невозмутимым лицом проследовала к автомобилю. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на Daily Mail.

После этого фиаско президент тоже не стал долго позировать, а лишь быстро махнул журналистам и отправился в след за женой.