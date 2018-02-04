Известно, что рак является одной главных причин смерти во всем мире. В Европейском регионе, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от рака стоит на втором месте после смертности от болезней системы кровообращения.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В связи с этим сегодня в бакинском торговом центре «Gənclik Mall», в центрах «ASAN xidmət» города Гянджа и в торговом центре «Gəncə Mall» проводятся просветительские мероприятия, организованные Национальным центром онкологии Министерства здравоохранения при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева.

В эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ заведующий отделом международных отношений и по связям с общественностью НЦО Эльтуран Исмаилов предоставил подробную информацию об истории возникновения Всемирного дня борьбы против рака.

«Всемирный день учрежден согласно Хартии по борьбе с раком, принятой на первой Всемирной противораковой конференции 4 февраля 2000 года в Париже. Организатором выступает Международный союз борьбы против рака (UICC). Цель проведения этого дня — привлечение внимания общественности к проблеме, повышение осведомленности населения о раке, раннее выявление и лечение этого заболевания», — сказал Э.Исмаилов. Заведующий отделом НЦО также рассказал о причинах возникновения болезни.

«Вот уже несколько лет во Всемирный день борьбы против рака Национальный центр онкологии Азербайджана проводит цикл просветительских мероприятий. Проведение подобных мероприятий весьма эффективно с точки зрения повышения осведомленности общественности об онкологических заболеваниях, их профилактике, диагностики и лечении. В росте числа онкобольных основную роль играют проблемы экологии, режима питания, качества пищевых продуктов, повышение уровня облучения и радиации в связи с внедрением новых технологий. Необходимо учесть, что загрязнение окружающей среды способствует не только появлению онкологических, но и других заболеваний.

В Азербайджане, как и во всем мире, среди женщин чаще всего встречается рак молочной железы и шейки матки, среди мужчин – рак легких, трахеи, бронхов и простаты. Данное заболевание часто встречается у людей старше 50 лет. Считаю важным проведение профилактических мер для предотвращения болезни и советую женщинам после 35-40 лет проходить маммографию, поскольку это самый современный и точный метод обследования для выявления рака молочной железы. Чтобы предостеречь себя от этого заболевания, раз в год нужно проходить обследование у врача. К сожалению, многие о болезни узнают, когда она прогрессирует и переходит уже в III-IV стадии», — добавил Э.Исмаилов. Он также отметил, что Национальный центр онкологии совместно с Общественным объединением «Региональное развитие» на регулярной основе проводит в регионах научно-теоретические конференции, а также онкологическое обследование населения.

Отметим, что в ходе сегодняшней кампании студентами Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова и волонтерами Общественного объединения «Региональное развитие» будут розданы буклеты, в которых имеется полезная информация для граждан о профилактике онкологических заболеваний. Помимо этого, опытные онкологи дадут ответы на все интересующие граждан вопросы, касающиеся онкологических заболеваний.