В Грузии изменены правила погранично-карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля для продукции, ввозимой в страну.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Теперь владельцы продукции, качество которой вызовет подозрения на таможне, до завершения исследований не смогут реализовать свой товар. Они будут обязаны оставить продукты на таможенном складе.

До сих пор на границе для выявления запрещенных, нежелательных, ядовитых веществ и патогенов, а также других патологических изменений брали пробы, а до получения результатов анализов владелец мог начать продажу продукции.

«Выпущенное в свободный оборот продовольствие сомнительного происхождения трудно отслеживать. Соответственно, создается угроза жизни и здоровью человека», — говорится в сообщении.

Кроме этого, по новым правилам, если дважды за год в импортированном продукте будут выявлены патогенные микроорганизмы, импорт этого продукта от конкретного производителя будет приостановлен на год.