4 февраля сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер и посол Соединенных Штатов в нашей стране Роберт Секута ознакомились с условиями в построенном для вынужденных переселенцев квартале в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как передает Report, заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов проинформировал дипломатов о проводимой в квартале работе.

Он отметил, что в квартале временно поселились 760 семей вынужденных переселенцев и после освобождения наших земель от оккупации они возвратятся на свои родные земли. Говоря о работе, проделанной правительством Азербайджана в направлении решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев, Фуад Гусейнов отметил, что на сегодняшний день 265 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев были переселены в новые поселки для временного проживания.

Глава Исполнительной власти Зангеланского района Рамиз Гасанов отметил, что в результате Нагорно-Карабахского конфликта наша страна подверглась военной агрессии.

В итоге, наши исторические земли, а именно — Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов, которые составляют 20 процентов нашей территории, были оккупированы. На этих территориях была проведена политика этнической чистки, и более одного миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Несмотря на то, что государство создало необходимые условия для их проживания, люди хотят вернуться на свои родные земли.

Посол Роберт Секута отметил, что в период дипломатической деятельности в стране он встретился с вынужденными переселенцами, размещенными в различных регионах Азербайджана, и выслушал их мнение. По его словам, его страна заинтересована в решении конфликта мирным путем и продолжает свою деятельность в этом направлении.

Затем гости ознакомились с условиями жилья вынужденных переселенцев. Дипломаты США побеседовали с вынужденными переселенцами и выслушали их мнение.

Председатель правления общественного объединения «Азербайджанская Община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики» Байрам Сафаров, член общины Фархад Бадалбейли и депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов проинформировали дипломатов о проводимой армянами оккупационной политики. Они заявили, что ожидают от США как страны-сопредседателя оказать поддержку справедливому решению конфликта.

Затем гости осмотрели музей и среднюю школу в поселке.