В преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ватикан, в Риме приняты особые меры безопасности, сообщает «Анадолу» со ссылкой на информагентство ANSA.

За несколько часов до прибытия президента Турции в итальянской столице перекрыт ряд улиц, где дежурят до 3500 сотрудников сил правопорядка.

В числе прочих, власти Италии задействовали специальные отряды по предотвращению угрозы ядерной, биологической, химической или радиологической атаки (NBRC).

Правоохранительные органы с особой тщательностью следят за ситуацией по маршруту следования главы Турецкого государства.

По данным газеты La Repubblica, в городе также созданы специальные «зеленые зоны», где не разрешено проводить какие-либо акции протеста и демонстрации. Это поможет предотвратить провокации террористов PYD/PKK и их пособников.

Двухдневный визит Эрдогана в Ватикан организован по по приглашению Папы Римского Франциска.

Нынешний визит в Ватикан станет вторым на уровне президента Турции. Первый подобный визит был совершен 59 лет назад.