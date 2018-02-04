Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил украинского президента Петра Порошенко в попытках сорвать акцию в Киеве, сообщает телеканал NewsOne.

Gо его словам, накануне вечером на Крещатике по неизвестным причинам начали устанавливать металлические конструкции и сцену, чтобы Саакашвили негде было проводить свое мероприятие.

«На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену и людям негде было стать. Это все показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган. Но нам нужно его дожать и заставить уйти в отставку. Сейчас как ни когда важно быть вместе, быть в массе», — заявил Саакашвили.