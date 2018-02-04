Apple будет бесплатно чинить iPhone 7, у которых появится ошибка «нет сети». Об этом сообщается на сайте корпорации.

Как уточнили в компании, речь идет об устройствах, выпущенных с сентября 2016 года по февраль 2018-го и продававшихся в Китае, Японии, США и Гонконге.

Пользователи, которые заплатили за устранение проблем с сетью, могут связаться в Apple и потребовать возместить расходы. Сама компания также свяжется с владельцами предположительно неисправных iPhone 7, если клиенты не получат письмо до конца марта, они могут сами написать в Apple.