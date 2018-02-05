Санитарная служба по борьбе с вредителями 40 раз в течение года приезжала в лондонскую резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит. Причиной тому полное попустительство со стороны одного из сотрудников резиденции — «Главного мышелова» кота Ларри, пишет «Лайф» со ссылкой на Sunday Times.

Как сообщает издание, за минувший год кот Ларри упустил 29 крыс и мышей. Животное предпочитало просто играть с вредителями или вовсе не обращало на них внимание. Ларри настолько обленился, что ему на подмогу пришлось вызывать специалистов.

Недовольство работой сотрудника внутри резиденции нарастает давненько. Весной прошлого года дело чуть не дошло до увольнения мышелова, но тогда Ларри дали шанс исправиться.