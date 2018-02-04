Член «Руха нових сил», бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе выложил в Facebook трансляцию из парка Шевченко, где собираются участники «Марша за импичмент».

26 января лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что «Марш за импичмент» в Киеве состоится 4 февраля в 12.00. До этого «Марш за импичмент» проводился в Киеве 17 декабря 2017 года.

По данным издания «Страна.ua», маршрут протестующих должен был быть традиционным — от киевского парка Шевченко до Крещатика и Майдана, но в связи с тем, что последний перегорожен металлическими конструкциями — протестный митинг завершится на Европейской площади.